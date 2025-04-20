Впервые в истории! Сборная Украины по хоккею установила впечатляющий рекорд на чемпионате мира-2025 среди женщин

Женская сборная Украины по хоккею добыла наибольшую победу в своей истории. В последнем туре чемпионата мира в дивизионе IIB, который проходит в Новой Зеландии, подопечные Евгения Алипова со счётом 10:2 разгромили Гонгконг.

Видео дня

Этот результат позволил команде также повторить еще два собственных достижения: по количеству заброшенных шайб за матч (ранее: 10:3 с Болгарией на ЧМ-2023) и по максимальной разнице в счёте (+8), как и в игре с Болгарией на ЧМ-2024 (9:1).

"Сине-жёлтые" ещё до стартового вбрасывания утратили шансы на повышение в классе, но продолжали борьбу за второе место. Для этого украинкам необходимо было побеждать Гонконг и ждать исхода поединка между Турцией и Новой Зеландией.

Наша команда начали встречу с двух быстрых шайб — отличились Анастасия Нестеренко и Валерия Манчак-Дженсен. К десятой минуте счёт стал 4:0, при этом Манчак-Дженсен оформила дубль. В конце периода она забросила и третью шайбу, завершив двадцатиминутку со счётом 5:1.

Во втором отрезке украинская форвард ещё дважды поразила ворота, в том числе в меньшинстве. Перед заключительным периодом команда вела 7:2. Третья двадцатиминутка осталась за сборной Украины — три безответные шайбы от Манчак-Дженсен, Скороход и Телегиной, довели итоговый счёт до 10:2

Чемпионат мира-2025. Дивизион IIB. 5-й тур Гонконг — Украина — 2:10 (1:5, 1:2, 0:3)

Гонконг 🇭🇰 – 🇺🇦 Украина 2:10 (1:5, 1:3, 0:2)

Голы Украины: 0:1 – Нестеренко (02:09)

0:2 – Манчак (02:29) 0:3 – Кириченко (большинство, 07:30)

0:4 – Манчак (Цимиренко, Ведмеденко – 10:22)

1:5 – Манчак (Телегина – 17:20)

2:6 – Манчак (Телегина, Кириченко – в меньшинстве, 34:48)

2:7 – Манчак (Телегина, Кириченко – 38:08)

2:8 – Скороход (Роганова – 43:13)

2:9 – Манчак (Кириченко – большинство, 53:04)

2:10 – Телегина (большинство, 56:09)

С 10 очками украинки вышли на промежуточное второе место в группе. Окончательные позиции команд сформируются после игры Турции и Новой Зеландии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!