Впервые в истории! Футболист в АПЛ забил гол на 11-й секунде матча. Видео

"Эвертон" установил рекорд в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге (АПЛ) против "Лестера", открыв счет на 11-й секунде встречи. Это стал самый быстрый гол в истории клуба в АПЛ, начиная с 1992 года.

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Автором исторического мяча стал Абдулай Дукуре, который забил после голевой передачи вратаря Джордана Пикфорда. Взятие ворот было зафиксировано на отметке 10.18 секунды.

Этот гол стал четвертым самым ранним в истории Премьер-лиги среди всех команд и первым среди голов, забитых на домашней арене. "Эвертон" одержал уверенную победу, отправив в ворота "Лестера" четыре безответных мяча. За первые шесть минут игры "ириски" отличились дважды.

"Лестер" продолжает испытывать трудности в чемпионате: за последние девять матчей команда Ван Нистелроя одержала лишь одну победу, обыграв "Тоттенхэм", а во всех остальных встречах потерпела поражение. После 24 матчей "Лестер" набрал 17 очков и находится на 18-й строчке в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник "Борнмута" Филип Биллинг вошел в историю английской Премьер-лиги (АПЛ), отличившись скоростным голом в ворота лондонского "Арсенала". Мяч пересек линию ворот, когда прошло 9,11 секунды с начала встречи, но победным не стал. "Арсенал" смог отыграться и победить 3:2.

Это стало вторым быстрейшим голом в истории чемпионата. Первое место занимает Шейн Лонг в 2019-м. Форвард "Саутгептона" огорчил "Уотфорд" на 7,69 секунды.

20 февраля 2024-го полузащитник "Кройдона" Райан Холл забил гол за 2,31 секунды, что стало самым быстрым взятием ворот в истории футбола.

До этого австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер установил новый мировой рекорд по самому быстрому голу в истории международного футбола на уровне сборных. 24-летний хавбек "Лейпцига" смог поразить ворота команды Словакии в товарищеском матче через 6 секунд после стартового свистка.

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