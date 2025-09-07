Впервые в истории. Фигуристки в Финляндии сформировали однополый дуэт. Фото спортсменок

Фигуристки 19-летняя финка Эмма Аалто и 20-летняя англичанка Милли Коллинг станут первой в истории Финляндии однополой дуэтной командой в танцах на льду. Такое решение стало возможным после изменения правил национальной федерации фигурного катания, где теперь используются нейтральные формулировки "Фигурист А" и "Фигурист B" вместо "мужчина" и "женщина".

Видео дня

"Теперь мы можем выступать на внутренних соревнованиях в Финляндии. Мы первые и единственные на юниорском уровне, кто делает это", — рассказала Коллинг в комментарии Reuters.

Реформа вдохновлена аналогичным шагом федерации Канады, которая в 2022 году отказалась от гендерных требований для национальных дуэтов в танцах на льду. Аалто и Коллинг надеются, что и международное сообщество со временем последует этому примеру.

Пока же на глобальном уровне подобных изменений не планируется. Трёхкратный призёр чемпионатов мира и член технического комитета ISU по танцам на льду Кейтлин Уивер подтвердила, что вопрос обсуждался, но официально не выносился на голосование. По её словам, в условиях растущего консерватизма в мире, включая переизбрание Дональда Трампа, приоритетом остаётся безопасность спортсменов.

Аалто и Коллинг познакомились два года назад, когда выступали с сольными программами, и вскоре подружились. На их выбор повлияло выступление олимпийских чемпионов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона в поддержку признания однополых дуэтов в фигурном катании.

Аалто ранее каталась с мужчинами, но сталкивалась с трудностями при поиске партнёра: дефицит мужчин-фигуристов создавал дисбаланс. "Имеет значение не только твой уровень как спортсмена, но и рост, вес, внешность и даже то, где ты живёшь", — объяснила она.

В танцах на льду, где упор делается на интерпретацию музыки и точную работу ног, а не на акробатические элементы, многие специалисты считают, что гендерные различия не играют решающей роли. "Здесь нет большой физической выгоды быть мужчиной", — отметила Коллинг.

Уивер подчеркнула, что история Аалто и Коллинг, которую девушки активно делятся онлайн, помогает нормализовать восприятие таких дуэтов. "Такие примеры только подтверждают необходимость перемен", — сказала она.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!