Впервые в истории: ФБУ назвала место проведения Финала четырех Кубка Украины

Департамент организации и проведения соревнований ФБУ определил, где состоится Финал четырех Кубка Украины среди мужских команд сезона 2025/26.

Матчи пройдут 14-15 марта в Ивано-Франковске в "Манеже КФВ". Ивано-Франковск впервые будет принимать Финал четырех мужского Кубка Украины.

Напомним, в декабре состоялся первый этап Кубка Украины, который определил участников Финала четырех. Там сыграют победители четвертьфинальных матчей "Киев-Баскет", "Прикарпатье-Говерла", "Днепр", а также БК "Запорожье", который получил место в Ф4 в качестве lucky loser.

Жеребьевка Финала четырех Кубка Украины состоится в эти выходные в Днепре в КСК "Шинник" в воскресенье, 1 февраля, в большом перерыве матча Суперлиги GGBET "Днепр" – "Харьковские Соколы".

Действующим победителем Кубка Украины является "Днепр", который в прошлом сезоне на своей площадке в финале обыграл "Ривне" 95:69 и во второй раз подряд и в пятый раз в целом завоевал Кубок Украины.

