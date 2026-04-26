Впервые в истории человечества! Кенийский марафонец установил уникальный мировой рекорд. Видео

Кенийский марафонец Себастьян Саве стал первым человеком в истории, которому удалось пробежать официальную дистанцию марафона быстрее двух часов. Уникальный результат был зафиксирован на Лондонском марафоне 26 апреля 2026 года.

31-летний Саве выиграл забег с результатом 1:59:30, превзойдя прежнее достижение кенийца Кельвина Киптума, установленное в 2023 году в Чикаго, на 65 секунд. Эфиоп Йомиф Кеджелча финишировал вторым с результатом 1:59:41, угандиец Джейкоб Киплимо завоевал "бронзу" с временем 2:02:28.

Саве ушел в отрыв за два километра до финиша и завершил дистанцию на финишной прямой The Mall у Букингемского дворца. "Я увидел время и был очень взволнован. Прежде всего хочу поблагодарить зрителей. Они очень помогли. Чувствуешь себя сильнее и продолжаешь ускоряться. То, что произошло сегодня, не только для меня, но и для всех нас в Лондоне", – цитирует рекордсмена Sky Sports.

В женском забеге представительница Эфиопии Тигст Ассефа защитила титул с результатом 2:15:41, обновив собственный рекорд соревнований. Второе место заняла кенийка Хеллен Обири с результатом 2:15:53, третьей стала Джойсилин Джепкосгей с результатом 2:15:55.

В соревнованиях на колясках победили швейцарец Марсель Хуг и его соотечественница Кэтрин Дебраннер. Хуг выиграл шестой раз подряд и восьмой в карьере, Дебраннер одержала третью подряд победу в Лондоне.

