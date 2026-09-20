Сборную России по футболу впервые с 2022 года допустили с флагом и гимном к турниру ФИФА – чемпионату мира и фестивалю U15

Юношеская сборная России по футболу U-15 сыграет с государственной символикой на первом чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября, а российская команда получила соперников по предварительной группе.

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ФИФА объявила состав групп соревнований, в которых примет участие 191 национальная команда. Россия попала в группу AE вместе с Афганистаном, Джибути, Сьерра-Леоне, Суданом и Турцией.

Для российской команды этот турнир станет первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой ФИФА, на котором она будет представлена с государственным флагом и гимном. Участие сборной в турнире ранее стало возможным после решения ФИФА открыть новую юношескую дисциплину для всех ассоциаций-членов организации.

На предварительном этапе команды распределены по 32 группам. После групповых матчей участники будут разделены на шесть уровней, от A до F, в зависимости от занятых мест. Затем каждая сборная проведет еще четыре или пять матчей в рамках соответствующего уровня, поэтому команды не прекращают выступление после неудачи на первом этапе.

Матчи пройдут в формате 8х8, продолжительность каждой встречи составит два тайма по 20 минут. Большинство игр примет построенный специально для соревнований комплекс Hovsan в Баку.

Всего организаторы планируют провести почти 1000 матчей, в турнире примут участие более 3000 игроков, тренеров и представителей команд.

Как сообщал OBOZ.UA, национальную сборную России по футболу Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) в ближайшее время не собираются допускать к участию в своих турнирах.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ФИФА отстранила российские команды от международных турниров. Осенью 2023 года организация сняла запрет с мужских и женских сборных России U17, однако они так и не смогли вернуться в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА из-за бойкота со стороны ряда стран, включая Украину и Англию.

Европейский футбольный союз (УЕФА) официально продлил отстранения российских клубов от участия в еврокубках в сезоне-2026/27.

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