ФИФА приняла официальное решение по допуску России к чемпионату мира по футболу U15

Международная федерация футбола подтвердила, что первый чемпионат мира U15 пройдет с участием всех национальных ассоциаций, входящих в организацию, пишет Reuters. Это означает, что сборная России получила право выступить на турнире, несмотря на продолжающееся отстранение большинства российских команд от международных соревнований.

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ФИФА объявила детали нового турнира U15 и фестиваля футбола, который состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года. В заявлении организации говорится, что дебютный розыгрыш будет открыт для юношеских сборных всех ассоциаций-членов ФИФА.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ФИФА отстранила российские команды от международных турниров. Осенью 2023 года организация сняла запрет с мужских и женских сборных России U17, однако они так и не смогли вернуться в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА из-за бойкота со стороны ряда стран, включая Украину и Англию.

Теперь ФИФА официально подтвердила, что новый чемпионат мира U15 будет доступен для всех национальных федераций без исключений. Таким образом, Россия сможет принять участие в турнире впервые после введения международных санкций в футбольной сфере.

Также ФИФА сообщила, что в 2027 году турнир пройдет только среди девушек до 15 лет, а начиная с 2028 года организация планирует проводить отдельные соревнования для юношеских и женских команд U15 с участием всех ассоциаций-членов.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) официально продлил отстранения российских клубов от участия в еврокубках в сезоне-2026/27.

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