ФИФА и УЕФА отказались выполнять решение МОК по России

Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) не собираются в ближайшее время допускать к участию в своих турнирах представителей России. Клубы и национальные сборные страны-агрессорки продолжать быть отстраненными от соревнований.

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Об этом информирует авторитетное издание The Telegraph. Руководители ФИФА и УЕФА рассмотрят рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), который накануне объявил о временном восстановлении членства России в своем составе и снятии всех санкции с атлетов из РФ.

Однако в Цюрихе и Ньоне, где находятся штаб-квартиры двух главных футбольных организаций, не собираются быстро восстанавливать в правах представителей страны-агрессорки. Ситуация с допуском россиян зависит от внутренних регламентов ФИФА и УЕФА, а также соображений безопасности.

Напомним, сборные и клубные команды России были исключены из всех турниров во всех возрастных категориях после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале-2022. Уже точно известно, что представители агрессоров не сыграют в новом еврокубковом сезоне, а также в розыгрыше Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА пригласила сборную России для участия в чемпионате мира среди 15-летних.

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