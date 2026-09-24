Впервые с 2019 года! Украина завоевала "золото" чемпионата Европы по боксу. Видео

Украинский боксер Эльвин Алиев стал чемпионом Европы в весовой категории до 65 кг, победив в финале француза Хьюго Грау. Для Украины это первое "золото" взрослых мужских чемпионатов Европы с 2019 года, когда титул завоевал Александр Хижняк.

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Финальный поединок состоялся 24 сентября в Софии. Алиев встретился с Грау, трехкратным чемпионом Франции и победителем этапа Кубка мира.

Украинец с первых секунд занял центр ринга и сразу перешел к активным действиям. Алиев проводил серии ударов и постоянно прессинговал француза, который не смог ответить на действия соперника.

Путь к финалу украинский боксер прошел без поражений. В 1/8 финала он победил бельгийца Расула Тисаева со счетом 5:0, а в четвертьфинале с таким же результатом выиграл у представителя Азербайджана Малика Хасанова.

Для 25-летнего уроженца Обухова Киевской области, который является воспитанником Броварской школы бокса, это один из главных достижений в любительской карьере.

До чемпионата Европы 2026 года Алиев семь раз становился чемпионом Украины. Среди его международных достижений были победа на турнире "Кубок Странджа" и бронзовая медаль Кубка мира в Индии в ноябре 2025 года.

Алиев также выступает на профессиональном ринге под эгидой промоутерской компании Usyk17 Promotions. В профессиональном боксе украинец не потерпел ни одного поражения, а его поединки завершались досрочно.

Помимо "золота" Алиева, Украина уже завоевала на турнире "серебро" и несколько медалей. Анна Охота стала вице-чемпионкой Европы в весовой категории до 48 кг, а Ирина Луцак и Павел Иллюша завоевали "бронзу" в категории до 80 кг, уступив в полуфиналах.

Как сообщал OBOZ.UA, весной этого года Алиев одержал досрочную победу на профессиональном ринге, завершив поединок против колумбийца Виктора Хулио (18-16, 9 КО) техническим нокаутом.

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