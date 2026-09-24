Украинка стала вице-чемпионкой Европы по боксу и отказалась слушать гимн России
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Украинская боксерша Анна Охота завоевала "серебро" чемпионата Европы в Софии в весовой категории до 48 кг. После церемонии награждения спортсменка покинула пьедестал почета до исполнения гимна России и сняла медаль с шеи.
В финале турнира Охота встретилась с россиянкой Юлией Чумгалаковой. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу представительнице России со счетом 5:0.
По ходу поединка украинка старалась действовать первым номером и использовать скорость в атаках. Во втором и третьем раундах соперница чаще работала на близкой дистанции и оказалась точнее в сериях ударов, что нашло отражение в судейских записках.
Турнир проходит под эгидой World Boxing, которая допустила российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой. До начала боя и после его завершения боксерши не пожали друг другу руки.
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