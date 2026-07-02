Впервые с 1966 года: на ЧМ по футболу произошел редкий случай

Сборная Англии накануне столкнулась с грандиозными проблемами в поединке против ДР Конго в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Подопечные немецкого тренера Томаса Тухеля пропустили в свои ворота уже на седьмой минуте встречи и оказались на грани грандиозного фиаско.

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Лишь в заключительной 15-минутке англичанам благодаря дублю форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна удалось перевернуть ход матча и вырвать путевку в 1/8 финала. Как информирует аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, это лишь второй раз в истории, когда британцы добыли волевую победу на первенствах планеты после первого гола соперника.

В предыдущий раз родоначальники футбола сумели выиграть, пропустив первыми, в финале домашнего мундиаля 1966 года. Тогда сборная Англии уже на 12-й минуте получила гол от немцев, но затем все же выиграла со скандалом в овертайме.

При этом на ЧМ-90 "три льва" сумели в волевом стиле обыграть Камерун, однако тогда именно британцы открыли счет в четвертьфинале, а затем пропустили дважды подряд.

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