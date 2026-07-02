Как депутат построил клуб в центре Киева и пытается реконструировать его без разрешений: "монстром" Баленко заинтересовалась прокуратура

Депутат Киевского городского совета от партии "Европейская солидарность" Игорь Баленко, по всей видимости, незаконно пытался провести реконструкцию закрытого клуба "Шутерс", который зарегистрирован на его компанию "Кингфишер". После массовых жалоб от жителей соседнего ОСМД и публикации в СМИ работы были остановлены, а прокуратура возбудила уголовное дело.

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OBOZ.UA удалось выяснить, что у Баленко нет ни документов на землю, ни градостроительных условий и ограничений, а также разрешения на перестройку "Шутерс". Законно реконструировать здание без прав на землю он не может, поэтому получил разрешение исключительно на ремонт в здании с незначительными последствиями (СС1).

А когда вместо ремонта начались масштабные работы по демонтажу, а вокруг здания "Шутерса" возвели металлический каркас, депутат вляпался в очередной скандал. Уже в ходе тщательной проверки, правоохранители выявили масштабные нарушения. Чтобы оформить право собственности на здание, которое когда-то принадлежало ГП "Арсенал", использовали решение одного из районных судов Полтавской области. Но выяснилось, что в этом решении не было упоминаний о компании Баленко, а здание должно было иметь площадь около 55 кв. м (площадь "Шутерса" почти в 20 раз больше).

О том, как депутат получил в собственность более тысячи квадратных метров на Печерске и пытался провести масштабную реконструкцию, читайте в материале OBOZ.UA.

Законом запрещено, но депутату можно всё?

О масштабной реконструкции "Шутерса" OBOZ.UA писал ещё в прошлом году. Тогда к нам обратились жильцы ОСМД "Князей Острожских, 29А", которые заявили, что работы в клубе "Шутерс" возле их дома ведутся незаконно. OBOZ.UA удалось установить, что на данный момент компания депутата не имеет никаких прав на земельный участок. Он не находится ни в собственности, ни в аренде у "Кингфишера".

В целом OBOZ.UA, получив ответы от КГГА и изучив материалы уголовного производства, выявил следующие нарушения:

земля, на которой находится "Шутерс", оформлена (право пользования) на ГП "Арсенал" и принадлежит городской общине. Баленко не платит за аренду и не имеет (и не имел) права строить на этой земле;

не платит за аренду и не имеет (и не имел) права строить на этой земле; для масштабных работ, которые, вероятно, уже начал Баленко, он не мог получить разрешение. Ведь такие разрешения выдают только тем, кто законно пользуется землей под зданием;

такие разрешения выдают только тем, кто законно пользуется землей под зданием; компания Баленко получила разрешение только на ремонт, хотя приступила к масштабным строительным работам. Их остановил лишь резонанс;

Их остановил лишь резонанс; сейчас на здание "Шутерса" наложен арест, ведь правоохранители считают, что его могли получить в собственность незаконно.

При этом собеседники OBOZ.UA в КГГА рассказывают, что "Кингфишер" мог получить земельный участок в аренду ещё в 2018 году, однако сам этого не сделал. Возможно, Баленко не захотел платить за аренду на Печерске и рассчитывал, что сможет обойтись и без этого, поэтому сейчас никаких документов на землю у него нет.

Возможно, уверенность Игоря Баленко подкреплялась его властными полномочиями. Он является членом Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Поэтому он имеет непосредственное влияние на решение "земельных" вопросов в столице.

Вполне вероятно, что без внимания со стороны ОСМД и журналистов, имея разрешение на незначительный ремонт, Баленко провел бы масштабную реконструкцию и фактически построил бы на месте старого клуба новое здание. И на это уже указывает характер работ, которые он начал. Фактически начались работы по демонтажу, а вокруг закрытого клуба возвели металлический каркас (на который также нет разрешений).

Вопросы возникают и по поводу того, как вообще этот клуб появился в центре столицы. Для оформления права собственности использовали решение одного из районных судов в Полтавской области (подробнее об этом читайте далее по тексту), при этом в самом решении компания Баленко не упоминалась, а площадь недвижимости была почти в 20 раз меньше.

В ответ на запрос OBOZ.UA директор Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева Оксана Попович сообщила, что компания "Баленка" зарегистрировала уведомление о начале строительных работ. Речь идет о "реконструкции нежилых помещений № 2–4 первого этажа без изменения их внешней конфигурации и функционального назначения в нежилом здании лит. "Г" по ул. Князей Острожских, д. 8, корп. 22".

Как стало известно OBOZ.UA от заместителя директора Департамента территориального контроля города Киева Константина Чирина, металлическую конструкцию вокруг объекта установили с нарушением правил благоустройства. Департамент уже вынес предписание № 202518888, согласно которому "Кингфишер" обязан предоставить документы, дающие право на размещение металлической конструкции.

Баленко мог незаконно получить клуб

Однако, самую масштабную проблему в этой истории выявили правоохранительные органы. После первых публикаций в СМИ они возбудили уголовное дело № 42025102060000154 (процессуальное руководство осуществляет Печерская окружная прокуратура).

В ходе досудебного расследования было установлено, что здание клуба площадью 1053,2 кв. м было оформлено на ООО "Кингфишер" еще в июне 2014 года. Право собственности регистрировали, в частности, на основании решения Гребенковского районного суда Полтавской области от 21 ноября 2008 года. Этот суд расположен в небольшом городе Гребенка — и именно там почему-то решили судьбу недвижимости в центре столицы.

В электронном реестре этого дела нет. В тот период документооборот был исключительно бумажным (первая автоматизированная система документооборота суда запустилась только в 2011 году), поэтому фальсифицировать судебные решения было значительно проще. Когда правоохранители обратились с запросом в Гребенковский райсуд, выяснилось, что в их реальном решении под этим номером речь шла о помещении площадью всего 54,9 кв. м (а не 1053,2 кв. м). Кроме того, компания "Кингфишер" в судебном документе вообще не упоминалась.

Чтобы вместо здания площадью 54,9 кв. м построить клуб площадью в тысячу квадратных метров, необходимо было получить права на землю, градостроительные условия и ограничения, а затем — разрешение на строительные работы. Всего этого у Баленко не было.

"Согласно ответу Гребенковского районного суда на запрос органа досудебного расследования, решение с соответствующими реквизитами касалось исковых требований других участников и не признавало за ООО "Кингфишер" права собственности на нежилое помещение", – говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2026 года по делу № 757/30289/26-к.

Данным постановлением суд удовлетворил ходатайство прокуроров и наложил арест на имущество компании Баленко:

"Наложить арест в рамках уголовного производства № 42025102060000154 от 09.10.2025 на нежилое здание общей площадью 1053,2 кв. м по адресу: г. Киев, ул. Князей Острожских, д. 8, корп. 22, лит. "Г", регистрационный номер объекта недвижимого имущества 393701280000".

Почему "Шутерс" оформляли через суд в Полтавской области — загадка. Хотя OBOZ.UA уже фиксировал аналогичные прецеденты. Например,подобную схему журналисты разоблачили в парке "Голосеевский" на ул. Украинского Возрождения, 2/1 ( бывшая ул. Бударина). Там здание оформили на имя сына экс-милиционера Дмитрия Миколаця благодаря сомнительному решению Брянковского городского суда Луганской области от 25.10.2010 г. по делу № 2-2027. Впоследствии судья Брянковского суда Снегирев официально заявил, что он никогда не выносил такого решения, а его подпись на документах подделана.

OBOZ.UA позже подробно расскажет, какими ещё путями здание бывшего клуба оказалось в руках депутата Киевсовета.

"Шутерс" расположен на земельном участке площадью 0,0794 га (кадастровый номер 8000000000:82:033:0034), который был сформирован путем разделения более крупного участка 8000000000:82:033:0001. Официально эта земля находится в постоянном пользовании ГП "Завод "Арсенал"" с целевым назначением для эксплуатации и обслуживания комплекса зданий и сооружений производственного, жилого и социально-бытового назначения.

В ГП "Завод "Арсенал" OBOZ.UA сообщили, что ещё в 2021 году дали согласие на прекращение права постоянного пользования, поскольку право собственности на саму недвижимость перешло к третьим лицам.

"ГП "Завод "Арсенал" в 2021 году дало согласие на прекращение права постоянного пользования этим земельным участком в связи с переходом права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на нем. Следовательно, оснований для уплаты земельного налога (или его возмещения другим юридическим лицом) у предприятия нет", — сообщил и.о. директора Михаил Лищинский.

В то же время заместитель директора Департамента земельных ресурсов КГГА Лариса Касяненко рассказала OBOZ.UA, что ООО "Кингфишер" обращалось к городским властям с просьбой сдать участок под клуб в аренду. Однако, КГГА такого решения по представлению департамента не принимала.

"Киевская городская государственная/военная администрация не издавала распоряжения о передаче обществу земельного участка в аренду, субаренду или о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по представлению Департамента", – отметила Касяненко.

OBOZ.UA публично обращается к Игорю Баленко с просьбой прокомментировать, при каких обстоятельствах он приобрел право собственности на помещение площадью более 1000 квадратных метров в центре столицы, какие работы он начал в клубе и как планирует использовать его в дальнейшем. Соответствующий официальный запрос мы также направили на депутатскую почту политика.

Продолжение следует...