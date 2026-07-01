На ЧМ-2026 повторили достижение легенды "Динамо" Беланова

Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор отметился голевой передачей в первых трех своих матчах на чемпионатах мира по футболу. Накануне полузащитник лондонского "Арсенала" сделал ассист на Антонио Нусу в игре 1/16 финала с Кот-д'Ивуаром на мундиале-2026, который в эти дни проходит на полях Северной Америки.

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Эдегор стал лишь третьим футболистов в истории первенств планеты с подобным достижением, информирует аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. До норвежца подобным отличились легендарный игрок "Динамо" Игорь Беланов на ЧМ-86 и полузащитник сборной Германии Микаэль Баллак ЧМ-2002.

Обладатель "Золотого мяч" из столицы Украины на первенстве в Мексике сделал два ассиста в стартовой игре сборной СССР с Венгрией, затем отдал голевую передачу в матче с Францией, а также помог забить Александру Заварову в ворота Канады.

Норвежский футболист до поединка против ивуарийцев ассистировал партнерам в матча с Ираком и Сенегалом. Отметим, что Эдегор и его команда победила африканцев 2:1 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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