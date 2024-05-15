Возможное сотрясение мозга. Мудрика забрали с матча АПЛ после удара в голову. Видео

Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик получил травму в 34-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ). 23-летний футболист сборной Украины не смог доиграть матч против "Брайтона".

На 42-й минуте ганский защитник Тарик Лемпти столкнулся с украинцем, в результате чего наш соотечественник получил неприятный удар плечом в голову. Михаил несколько минут лежал на газоне, после чего с большим трудом поднялся.

Тренерский штаб "Челси" решил снять хавбека из-за подозрения на сотрясение мозга. Вместо него на поле вышел Кристофер Нкунку.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая Мудрик отметился голом в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге (АПЛ). 23-летний игрок сборной Украины забил в ворота "Ноттингем Форест", прервав двухмесячную безголевую серию.

Отметим, что свой предыдущий гол Мудрик забил 11 марта в игре с "Ньюкаслом". Вингеру сборной Украины понадобилось всего лишь пять минут для того, чтобы записать свою фамилию на табло стадиона "Стэмфорд Бридж".

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе этого года за 100 млн евро. С того момента провел 57 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.

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