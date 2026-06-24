"Возможно, видели в последний раз": в команде Усика сделали сенсационное заявление о карьере украинца

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) примет решение относительно своего будущего до конца нынешней недели. При этом есть вероятность того, что наш соотечественник больше не вернется на профессиональный ринг.

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Об этом в интервью Snabbare заявил директор команды украинского боксера Сергей Лапин, пишет Mirror. По его словам, сейчас Усик и его представители ведут переговоры с разными промоутерами и организациями. При этом суперчемпион заслужил полное право выбирать, что ему делать дальше.

"Александр заслужил право тщательно оценить все варианты. Мы ведем переговоры с различными сторонами и рассматриваем все возможности. Решение будет принято до конца текущей недели, и все будут знать, на каком варианте мы остановились. Ясность скоро наступит. Но нужно помнить одно: когда боец ​​достиг всего, чего достиг Александр, каждое его появление становится особенным. Возможно, фанаты уже видели его на ринге в последний раз. А может быть, впереди еще одна глава. Мы узнаем очень скоро", – сказал Лапин.

Напомним, что в мае Усик победил техническим нокаутом звезду кикбоксинга из Нидерландов Рико Верхувена (1-1, 1 КО). После этого украинцу назначили нового обязательного претендента, а Всемирный боксерский совет (WBC) даже поставил нашему соотечественнику жесткий ультиматум.

Добавим, что Верхувен подал протест на результат боя с Усиком. Недавно специальная комиссия вынесла вердикт по апелляции нидерландца.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик оценил решение рефери остановить бой с Рико Верхувеном. В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

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