WBC поставил ультиматум Усику

Всемирный боксерский совет (WBC) установил срок для переговоров по организации поединка между Александром Усиком и Агитом Кабайелом до 30 июня. В случае отсутствия договоренности между сторонами организация проведёт промоутерские торги за право проведения боя, при этом возможны санкции вплоть до лишения титула чемпиона.

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Об этом рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, ссылаясь на официальные уведомления WBC. По её словам, речь идёт об обязательной защите титула в тяжёлом весе, где Кабайел обладает статусом временного чемпиона и официального претендента.

Шатерникова отметила, что организация направила сторонам срок для достижения соглашения о промоутере. Если до 30 июня договорённость не будет достигнута, WBC назначит так называемые промоутерские торги, где право организации боя получит сторона с наибольшей финансовой заявкой.

В случае если одна из сторон откажется от участия в процедуре или процесс будет сорван, регламент WBC предусматривает дисциплинарные меры. В их числе – возможность лишения чемпионского пояса за невыполнение обязательной защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня Всемирный боксерский совет (WBC) официально санкционировал обязательную защиту для Александра Усика (25-0, 16 КО) в следующем поединке украинка. Наш соотечественник должен подраться с представителем Германии Агитом Кабайелом (27-0, 19 КО), который является временным чемпионом по версии организации.

Напомним, 23 мая Усик победил Рико Верховена (1-1, 1 КО) техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. Кабайел вышел на ринг и бросил вызов нашему соотечественнику.

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