Восемь украинских спортсменов не вернулись в Украину после Олимпиады-2025, сбежав из страны. В сети развенчали новый фейк российских пропагандистов

После завершения зимней Олимпиады 2026 года в Италии в социальных сетях распространились сообщения о якобы массовом невозвращении представителей украинской делегации. Украинские официальные органы опровергли эту информацию и заявили о фейковом характере публикаций.

В конце февраля пользователи Telegram, "ВКонтакте", X и Facebook начали распространять утверждения о том, что восемь участников украинской делегации якобы не вернулись на родину после Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Сообщения появились на следующий день после церемонии закрытия Олимпиады.

По данным сервиса TGStat, в Telegram было опубликовано более 200 постов на эту тему с суммарным количеством просмотров свыше 750 000.

Среди каналов, распространивших публикации, назывались "Дмитрий Василец", "Шейх Тамир" и "Военный обозреватель".

В ряде случаев посты сопровождались видео с логотипом Euronews.

Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта Украины не подтверждали информацию об "исчезновении" спортсменов или "массовом невозвращении" после Олимпиады. Сборная Украины на Играх-2026 насчитывала 46 атлетов, и сообщения о невозвращении восьми человек не находили подтверждения ни в официальных заявлениях, ни в публикациях профильных медиа.

Центр противодействия дезинформации опроверг распространенные утверждения, указав, что они являются элементом системной российской информационной операции, направленной на дискредитацию украинских спортсменов и формирование ложного представления о "массовом бегстве" из-за мобилизации.

Нарратив о том, что отсутствие медалей якобы влечет отправку на фронт, не подтвержден нормативными актами Украины. Законодательство не связывает спортивные результаты с военной службой, а олимпийцы проходят многолетний отбор для участия в международных соревнованиях.

Отметим, что это не первая ложная информация про Украину на ОИ-2026. Ранее в инфопространстве появились сфабрикованные ролики, замаскированные под телевизионные сюжеты иностранных медиа.

