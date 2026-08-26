Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась тому, что Международный союз конькобежцев (ISU) не выдал так называемый нейтральный статус лучшим танцевальным парам из РФ. Представительница страны-агрессорки назвала ситуацию абсурдной и несправедливой.

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Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина призвала к уничтожению ISU, если организация так и оставит фигуристов из России в парах без права участвовать в своих турнирах.

"Если им не дадут нейтральный статус, то всю эту бригаду надо уничтожить. Как это лучшим нашим спортсменам не дают участвовать в соревнованиях? Почему? Мне это непонятно", – сказала Тарасова.

Ранее российские фигуристы впервые после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину выступили на международном турнире. Они приняли участие в юниорской серии Гран-при ISU и отметились невероятно циничной и мерзкой выходкой, совершив прокат под музыку с использованием украинского "Щедрика".

Как сообщал OBOZ.UA, российскую фигуристку Камилу Валиеву назвали олицетворением всего, что совершила России в мире и спорте, где страна-агрессорка организовала государственную систему применения допинга.

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