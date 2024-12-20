Во сколько реванш Усик – Фьюри: время начала боя

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в субботу, 21 декабря, во второй раз встретятся в ринге после поединка в конце мая. На кону будут стоять пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которыми владеет наш соотечественник.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ФЬЮРИ 2

Украинские любители бокса смогут увидеть прямой эфир вечера бокса благодаря видеоплатформе Megogo, которая стала официальным транслятором боя в нашей стране. Трансляция из Эр-Рияда пройдет на стримминговом канале "Megogo Гонг". Показ будет доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" і "MEGOPACK XL". Официальный спонсор трансляции боя Усика и Фьюри – лицензионный букмекер GGBET . Этот бренд поддерживает украинский спорт, создает уникальный контент для фанатов и развивает культуру ответственной игры.

Также в день боя будет запущен поп-ап канал в разделе "Телевидение" видеоплатформы. Кроме того, OBOZ.UA рассказал украинцам, как им смотреть реванш Усик – Фьюри за рубежом.

ВО СКОЛЬКО УСИК – ФЬЮРИ 2: ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕВАНША

Шоу начнется в 19:00 по киевскому времени. Главное событие вечера стартует в 01:00 воскресенья, 22 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри 2.

ПРОГНОЗ НА УСИК – ФЬЮРИ 2

Отметим, что фаворитом поединка считается украинец. Аналитики GGBET на бой Усик – Фьюри 2 предлагают поставить на победу нашего соотечественника с коэффициентом 1,83. Успех британца оценивается котировкой 2,39. А показатели на ничью достигают уровня 18,00.

АНДЕРКАРТ УСИК – ФЬЮРИ 2

Мозес Итаума (Великобритания, 10-0, 8 КО) – Демси Маккин (Австралия, 22-1, 14 КО)

Сергей Богачук (Украина, 24-2, 23 КО) – Ишмаэль Дэвис (Великобритания, 13-0, 6 КО)

Джонни Фишер (Великобритания, 12-0, 11 КО) – Дэвид Аллен (Великобритания, 23-6-2, 18 КО)

Деннис Маккан (Великобритания, 16-0-1, 8 КО) – Питер Макгрейл (Великобритания, 10-1, 6 КО)

Исаак Лоу (Великобритания, 25-2-3, 8 КО) – Ли Макгрегор (Шотландия, 14-1-1, 11 КО)

Даниэль Лапин (Украина, 9-0, 3 КО) – Дилан Колин (Франция, 14-0, 4 КО)

Андрей Новицкий (Украина, 13-0, 10 КО) – Эдгар Рамирес (Мексика, 10-1-1, 4 КО)

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик и Тайсон Фьюри устроили нереальную дуэль взглядов во время финальной пресс-конференции перед реваншем.

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