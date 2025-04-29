Во сколько и где смотреть 'Барселона' – 'Интер': расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" сыграет на своем поле с миланским "Интером" в первом полуфинальном противостояния нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Интригующий поединок представителей первенств Испании и Италии состоится в среду, 30 апреля.

Видео дня

Встречу принимает Олимпийский стадион в Барселоне. Стартовый свисток арбитра из Франции Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании состоится на канале "Megogo Футбол 1".

За час до начала поединка и после его окончания здесь пройдет традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Прогноз на матч "Барселона" – "Интер" называет явным фаворитом команду хозяев. Ставки на победу каталонцев принимаются с коэффициентом 1,61. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех миланцев достигают уровня 5,00.

Соперники провели друг с другом 12 встреч в чемпионской Лиге и половину из них выиграла "Барса". В активе "Интера" всего две победы. При этом миланцы никогда не побеждали на выезде, сумев добиться лишь одной ничьей.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов, признав "Барселону" аутсайдером топ-4.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!