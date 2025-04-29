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Во сколько и где смотреть "Барселона" – "Интер": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Во сколько и где смотреть 'Барселона' – 'Интер': расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" сыграет на своем поле с миланским "Интером" в первом полуфинальном противостояния нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Интригующий поединок представителей первенств Испании и Италии состоится в среду, 30 апреля.

Видео дня

Встречу принимает Олимпийский стадион в Барселоне. Стартовый свисток арбитра из Франции Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени. 

Во сколько и где смотреть "Барселона" – "Интер": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании состоится на канале "Megogo Футбол 1".

За час до начала поединка и после его окончания здесь пройдет традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Во сколько и где смотреть "Барселона" – "Интер": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Прогноз на матч "Барселона" – "Интер" называет явным фаворитом команду хозяев. Ставки на победу каталонцев принимаются с коэффициентом 1,61. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех миланцев достигают уровня 5,00.

Во сколько и где смотреть "Барселона" – "Интер": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Соперники провели друг с другом 12 встреч в чемпионской Лиге и половину из них выиграла "Барса". В активе "Интера" всего две победы. При этом миланцы никогда не побеждали на выезде, сумев добиться лишь одной ничьей.

Во сколько и где смотреть "Барселона" – "Интер": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов, признав "Барселону" аутсайдером топ-4.

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