'Барселона' – абсолютный аутсайдер: суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Команда из столицы Великобритании получила такой статус после того, как в эффектном стиле выбила из турнира его действующего победителя мадридский "Реал".

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Соответствующий прогноз сделал суперкомпьютер Opta, подводя итоги четвертьфинальной стадии соревнования, говорится на официальном сайте компании. Шансы на то, что 31 мая в Мюнхене именно футболисты "Арсенала" впервые в своей истории поднимут над головой престижный трофей оцениваются машиной в 28,7%.

Вторым претендентом на кубок называется миланский "Интер", вероятность победы которого в финальном поединке составляет 25,5%. Французский ПСЖ станет обладателем трофея с шансами в 24%.

Абсолютным аутсайдером в этом списке является каталонская "Барселона". Вероятность того, что "гранатово-синие" шестой раз станут победителем турнира, оценивается в 21,8%.

Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов "Арсенал" сойдется с ПСЖ, а "Интер" – с "Барсой". Поединки состоятся 29-30 апреля и 6-7 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, любительский "обзор" матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом" собрал 17 миллионов просмотров.

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