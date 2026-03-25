Во сколько футбол Украина – Швеция: время начала матча отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу в шестой раз в своей истории попробует выйти в финальную часть чемпионата мира через сито плей-офф. Наша команда в квалификации к мундиалю-2026 сыграет в стыковых матчах, а первыми ее соперниками станут представители Швеции.

КОГДА И ГДЕ ИГРАЮТ УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Поединок состоится на поле стадиона "Сьюдад де Валенсия" в Испании. Датой противостояния определили четверг, 26 марта.

ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Стартовый свисток арбитра Жоау Пиньейру прозвучит в 21:45 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Болельщики смогут поддержать команду Сергея Реброва у экранов телевизоров и электронных девайсов. Прямой эфир матча в Украина – Швеция будет доступен на видеосервисе Megogo.

Трансляция будет доступна на каналах "Megogo Футбол 1" и "Megogo Спорт". Последний можно найти в кабельной сети Т2.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Букмекеры отдают небольшое преимущество скандинавской сборной. Ставки на победу шведов в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех украинцев достигают уровня 2,90.

Напомним, что соперники встречались друг с другом пять раз, причем дважды на чемпионатах Европы. Здесь обе победы остались за украинцами, а полную статистику смотрите на OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, были обнародованы все многочисленные потери сборной Украины на матч со Швецией в плей-офф квалификации к ЧЧМ-2026.

