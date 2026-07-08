Во сколько Франция – Марокко: время начала матча 1/4 финала ЧМ-2026
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Сборные Франции и Марокко сойдутся в битве за полуфинал чемпионата мира по футболу 2026 года. Команды, которые встречались друг с другом в предпоследнем раунде плей-офф первенства планеты в Катаре 2022-го, сыграют уже четверг, 9 июля.
ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – МАРОККО
Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция – Марокко так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,61, на победу египтян – 6,51. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!
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ВО СКОЛЬКО ФРАНЦИЯ – МАРОККО
Встречу принимает стадион в американском Бостоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Марокко. Время начала – 23:00 по киевском времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – МАРОККО
В Украине прямой эфир США будет доступна на медиасервисе MEGOGO. Болельщики смогут смотреть матч специализированном канале "Megogo Футбол Первый". Также бесплатный показ запланирован на "Megogo Спорт", который вещает в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.
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