Во Франции боец ММА выиграл 'самым странным техническим нокаутом в истории'. Видео

Французский боец смешанных единоборств (ММА) Седрик Думбе проиграл соотечественнику Байсангуру Чамсудинову из-за того, что во время боя загнал себе в ногу стекло. Главный бой вечера в PFL Europe завершился техническим нокаутом, который в соцсетях успели окрестить "самым странным в истории промоушена".

Изначально бой складывался с переменным успехом. Думбе ничего не смог противопоставить проходам Чамсудинова и заметно уступал ему в партере. Во втором раунде Седрик перехватил инициативу, он стал чаще атаковать. Развязка наступила в третьем отрезке.

Думбе обратился к рефери Майк Годдарду, указывая на то, что у него в ноге что-то застряло.

Но вместо того, чтобы дать паузу и вытащить инородное тело, судья остановил встречу, присудив Седрику поражение.

"Я совсем не хотел останавливать бой. Я хотел драться, вы все это видели. Но у меня в ноге был маленький осколок. Я не знаю где он взялся внутри клетки. Мне было больно. Я просто хотел удалить его и продолжить драться. Но рефери сказал мне: "Ты не можешь остановиться". Я сказал ОК. Я хотел подраться, а тут мой соперник смотрит на меня, говорит, "Тебе что-то мешает. Просто убери это. Мы оба вместе остановимся"", - сказал проигравший боец в своем интервью mmafighting.com.

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