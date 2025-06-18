Вице-чемпион мира получил тяжелые ранения во время боевого задания

Чемпион Европы и призер чемпионатов мира по плаванию на средних и длинных дистанциях Игорь Червинский получил тяжелое ранение в боях с российскими оккупантами. После полномасштабного вторжения РФ бывший рекордсмен Украины и участник четырех Олимпиад вынужден был защищать свою страну с оружием в руках.

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О ранении титулованного спортсмена сообщила национальная федерация плавания.

"Игорь Червинский - заслуженный мастер спорта Украины по плаванию, во время выполнения боевого задания на фронте получил тяжелое ранение. Игорь - не только легенда украинского спорта, но и настоящий герой, который стал на защиту нашей страны в самое сложное время. Сегодня он нуждается в нашей поддержке в борьбе за жизнь и выздоровление. Просим всех, кто имеет возможность, присоединиться к сбору средств на лечение и реабилитацию", - заявили в федерации.

Червинский родом из Харькова, который уже четвертый год подряд беспощадно разрушают российские оккупанты. Он с детства занимался плаванием и считался одним из самых талантливых пловцов своего поколения на средней и длинной дистанции. Устанавливал рекорды Европы в своей возрастной группе.

Пик карьеры Игоря Червинского пришелся на конец 90-х - начало 2000-х годов, когда он ходил в фаворитах едва ли не каждого мирового и континентального первенства. Выигрывал чемпионаты Европы и становился серебряным и бронзовым призером мира на 800 и 1500 метров. Также принимал участие в соревнованиях на открытой воде.

Игорь установил шесть рекордов Украины на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем и в эстафетном плавании в 25-ти и 50-ти метровых бассейнах.

Также Червинский является участником четырех Олимпиад, однако на Играх ему катастрофически не везло. Свой лучший результат он показал в Сиднее-2000, где занял седьмую строчку на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Параллельно пловец окончил Харьковское государственное высшее училище физической культуры №1 и юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

Накануне полномасштабного вторжения работал детским тренером в специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва "Спартак". После двух лет боевых действий, в свои 42, стал чемпионом Украины на дистанции 5000 метров в 50-метровом бассейне.

Участвовал в фотосессии среди обстрелянного и изуродованного россиянами бассейна "Акваарена" в Харькове. И впоследствии присоединился к рядам ВСУ. Однако во время боевого задания в июне 2025 года получил тяжелые ранения и сейчас родные и близкие собирают деньги для лечения и реабилитации ног спортсмена.

Для всех желающих помочь номер карты банка: 4441111125517759.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший игрок сборной Украины получил тяжелое ранение, попав во вражескую засаду.

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