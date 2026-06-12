Видео всех голов 1-го дня ЧМ-2026 по футболу
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Сборные Мексики и Южной Кореи стали авторами первых побед на чемпионате мира по футболу, который накануне стартовал в Северной Америки. Первый игровой день включал в себя два матча, в которых было забито пять голов, а также показано сразу три красных карточки.
Первый гол мундиаля-2026 забил нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес, который отличился в воротах соперников из ЮАР уже на 13-й минуте матча-открытия. Одни из хозяев турнира уверенно контролировали ход встречи и довели ее до логичной победы.
Поединок южнокорейцев против чехов вышел более конкурентным и принес первую на чемпионате волевую победу. Европейцы открыли счет на исходе часа игры после фирменного вбрасывания аута. Однако представители Азии не только быстро ответили свои точным ударом, но и в концовке вырвали победу благодаря голу форварда бельгийского "Генка" О Хен Кю.
ВИДЕО ГОЛОВ ПЕРВЫХ МАТЧЕЙ ЧМ
Мексика – ЮАР – 2:0
Гол Киньонеса
Гол Хименеса
Южная Корея – Чехия – 2:1
Гол Крейчи
Гол Хвана Ин Пома
Гол О Хен Кю
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