Видео всех голов 1-го дня ЧМ-2026 по футболу

Сборные Мексики и Южной Кореи стали авторами первых побед на чемпионате мира по футболу, который накануне стартовал в Северной Америки. Первый игровой день включал в себя два матча, в которых было забито пять голов, а также показано сразу три красных карточки.

Видео дня

Первый гол мундиаля-2026 забил нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес, который отличился в воротах соперников из ЮАР уже на 13-й минуте матча-открытия. Одни из хозяев турнира уверенно контролировали ход встречи и довели ее до логичной победы.

Поединок южнокорейцев против чехов вышел более конкурентным и принес первую на чемпионате волевую победу. Европейцы открыли счет на исходе часа игры после фирменного вбрасывания аута. Однако представители Азии не только быстро ответили свои точным ударом, но и в концовке вырвали победу благодаря голу форварда бельгийского "Генка" О Хен Кю.

ВИДЕО ГОЛОВ ПЕРВЫХ МАТЧЕЙ ЧМ

Мексика – ЮАР – 2:0

Гол Киньонеса

Гол Хименеса

Южная Корея – Чехия – 2:1

Гол Крейчи

Гол Хвана Ин Пома

Гол О Хен Кю

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