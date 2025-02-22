Видео того, что происходит, когда Ким Чен Ын в Северной Корее приходит на волейбол, стало вирусным в сети

Видео, на котором запечатлен лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдающий за волейбольным матчем, стало вирусным в социальных сетях. Впервые ролик появился еще в январе прошло года, однако 22 февраля обрел новую жизнь в интернете.

Видео дня

23 января 2024 года аккаунт historyinmemes в X (бывший Twitter) опубликовал это видео с подписью "Ким Чен Ын смотрит волейбольный матч". Менее чем за сутки пост набрал более 33,9 миллиона просмотров и 132 тысячи лайков.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (в центре) вместе с дочерью Чжу Э (вторая слева) приветствует публику, наблюдая за волейбольным матчем между командами военно-морского флота и военно-воздушных сил 27 августа 2023 года по случаю Дня ВМФ, который отмечался на следующий день.

В тот момент, когда диктатор входит в помещение, все зрители как по команде начинают неистово его приветствовать. Тоже происходит и после окончания игры.

Многие пользователи усомнились в правдивости видео, однако оригинальные кадры этой трансляции можно найти на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA) – официального государственного агентства Северной Кореи.

Продолжительная запись с участием Ким Чен Ына и его дочери была показана по телевидению в честь Дня ВМФ.

Южнокорейские чиновники утверждают, что Ким пока не назначил дочь своей преемницей. Однако они считают, что он использует ее публичные появления, чтобы показать народу, что власть в стране в будущем может снова передаваться по наследству, как это происходило дважды ранее.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ким Чен Ын запретил трансляции матчей английского "Тоттенхэма" в стране. Режим диктатора не допускает к эфиру игры команд , в составах которых есть футболисты из ненавистной ему Южной Кореи. Капитаном "шпор" является южнокорейская звезда Сон Хын Мин.

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