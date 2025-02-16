УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ким Чен Ын в Северной Корее издал странный запрет из-за АПЛ

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,0 т.
Ким Чен Ын в Северной Корее издал странный запрет из-за АПЛ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил трансляции матчей английского "Тоттенхэма" в стране, пишет The Sun. Режим диктатора не допускает к эфиру игры команд , в составах которых есть футболисты из ненавистной ему Южной Кореи. Капитаном "шпор" является южнокорейская звезда Сон Хын Мин.

Видео дня
Ким Чен Ын в Северной Корее издал странный запрет из-за АПЛ

Ранее жители Северной Кореи могли смотреть матчи английской Премьер-лиги (АПЛ) перед вечерними новостями, но теперь встречи лондонского клуба исчезли с экранов. 16 февраля "Тоттенхэм" сыграет с любимым клубом Ына – "Манчестер Юнайтед".

Ким Чен Ын в Северной Корее издал странный запрет из-за АПЛ

По данным исследования американского аналитического центра Stimson Center, в прошлом сезоне трансляции в Северной Корее также не включали матчи "Вулверхэмптона" из-за нападающего Хван Хи Чхана и игры "Брентфорда", где выступает защитник Ким Чжи Су.

Ким Чен Ын в Северной Корее издал странный запрет из-за АПЛ

Матчи в КНДР показывают в урезанном формате – всего 60 минут вместо 90, причем с задержкой в четыре месяца. Они идут перед выпусками новостей, которые наполнены пропагандой. Однако, по мнению аналитиков, спортивные трансляции остаются "одним из немногих моментов, когда северокорейское телевидение не пытается внушать зрителям свою повестку".

Ким Чен Ын в Северной Корее издал странный запрет из-за АПЛ

В 2022 году КНДР транслировала матчи АПЛ, а также чемпионатов Германии, Испании, Франции и Италии. В 2023-м в эфире остались лишь игры Премьер-лиги, Лиги чемпионов и чемпионата мира.

Ким Чен Ын в Северной Корее издал странный запрет из-за АПЛ

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!