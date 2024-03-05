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Видео с необычной легкоатлеткой-"Микки Маусом", побившей мировой рекорд, собрало 23 млн просмотров за 2 дня

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
Видео с необычной легкоатлеткой-'Микки Маусом', побившей мировой рекорд, собрало 23 млн просмотров за 2 дня

В сети завирусилось видео со знаменитой нидерландской легкоатлеткой Фемкой Бол, которая дала интервью после своей победы на чемпионате мира в помещении, который прошел в Глазго. 24-летняя бегунья установила новый мировой рекорд на 400-метровке.

Видео с необычной легкоатлеткой-"Микки Маусом", побившей мировой рекорд, собрало 23 млн просмотров за 2 дня

Комментируя свой успех Бол заявила, что ощущает себя невероятно.

"В прошлом году я побила мировой рекорд, понимая, что совершила почти идеальный забег. Но я не знала, как мне это сделать снова. В этом году я дважды пробежала с мировым рекордом, даже сделала это на турнире, где хочешь этого больше всего. Поэтому я горжусь собой и командой", – заявила двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.

Пользователи в сети обратили внимание на необычный голос спортсменки. Сверхтонкий тембр напомнил пользователям знаменитого персонажа мультфильмов Уолта Диснея.

Видео с необычной легкоатлеткой-"Микки Маусом", побившей мировой рекорд, собрало 23 млн просмотров за 2 дня

"Клянусь, если вы закроете глаза, вы сможете убедиться, что Микки Маус только что побил мировой рекорд в легкой атлетике", – говорится в описании видео.

Видео с необычной легкоатлеткой-"Микки Маусом", побившей мировой рекорд, собрало 23 млн просмотров за 2 дня

Ролик за несколько дней собрал более 23 млн просмотров и статистика продолжает расти.

Видео с необычной легкоатлеткой-"Микки Маусом", побившей мировой рекорд, собрало 23 млн просмотров за 2 дня

Как сообщал OBOZ.UA, в августе прошлого года на чемпионате мира, который проходил в Будапеште, Бол упала на последних метрах эстафеты 4 х 400 метров.

Видео с необычной легкоатлеткой-"Микки Маусом", побившей мировой рекорд, собрало 23 млн просмотров за 2 дня

Когда до финишной черты оставались считанные метры 23-летняя победительница Бриллиантовой лиги споткнулась и упала на беговую дорожку.

Видео с необычной легкоатлеткой-"Микки Маусом", побившей мировой рекорд, собрало 23 млн просмотров за 2 дня

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