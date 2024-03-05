Видео с необычной легкоатлеткой-'Микки Маусом', побившей мировой рекорд, собрало 23 млн просмотров за 2 дня

В сети завирусилось видео со знаменитой нидерландской легкоатлеткой Фемкой Бол, которая дала интервью после своей победы на чемпионате мира в помещении, который прошел в Глазго. 24-летняя бегунья установила новый мировой рекорд на 400-метровке.

Комментируя свой успех Бол заявила, что ощущает себя невероятно.

"В прошлом году я побила мировой рекорд, понимая, что совершила почти идеальный забег. Но я не знала, как мне это сделать снова. В этом году я дважды пробежала с мировым рекордом, даже сделала это на турнире, где хочешь этого больше всего. Поэтому я горжусь собой и командой", – заявила двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.

Пользователи в сети обратили внимание на необычный голос спортсменки. Сверхтонкий тембр напомнил пользователям знаменитого персонажа мультфильмов Уолта Диснея.

"Клянусь, если вы закроете глаза, вы сможете убедиться, что Микки Маус только что побил мировой рекорд в легкой атлетике", – говорится в описании видео.

Ролик за несколько дней собрал более 23 млн просмотров и статистика продолжает расти.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе прошлого года на чемпионате мира, который проходил в Будапеште, Бол упала на последних метрах эстафеты 4 х 400 метров.

Когда до финишной черты оставались считанные метры 23-летняя победительница Бриллиантовой лиги споткнулась и упала на беговую дорожку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!