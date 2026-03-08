Видео с культуристом-'Мутантом' на Arnold Classic-2026 собрало 2.8 млн просмотров за несколько часов

Видео с выступлением американского культуриста Ника Уокера на турнире Arnold Classic-2026 стремительно распространилось в сети и за несколько часов собрало миллионы просмотров. В ролике 31-летний атлет демонстрирует свою форму после завоевания специальной награды за самую мощную мускулатуру на престижном шоу бодибилдинга.

Видео дня

Соревнования Arnold Classic-2026 прошли 5–8 марта в Колумбусе, штат Огайо. В категории Men's Open Уокер занял второе место. Победу одержал Эндрю Джекед.

Уокер также получил отдельную награду "Most Muscular", которая вручается атлету с наиболее выраженной мускулатурой. Именно его позирование на сцене стало основой вирусного ролика, который за несколько часов набрал около 2,8 млн просмотров.

Ник выступает в профессиональной лиге IFBB Pro и известен экстремальной мышечной массой, из-за которое и получил свое прозвище "Мутант". При росте около 170 см его соревновательный вес достигает примерно 115–120 кг, а в межсезонье может увеличиваться до 140 кг.

Сам атлет ранее отмечал, что концентрируется на максимально интенсивной подготовке и восстановлении между тренировками. Он подчеркивал, что старается работать над каждой группой мышц отдельно и добавлял: "Я всегда стремлюсь стать лучше, чем был вчера".

Уокер также рассказывал о сложностях карьеры после травмы, полученной перед "Мистер Олимпия"-2023. По его словам, восстановление потребовало значительного времени, однако он подчеркнул: "Я продолжал работать и возвращаться на сцену".

