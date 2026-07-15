Вернули флаг и гимн. С России официально сняли абсолютно все ограничения и допустили до международных соревнований по гандболу

Международная федерация гандбола (IHF) полностью отменила ограничения, введенные против российских и белорусских команд в марте 2022 года. Сборные, клубы, судьи и официальные лица из двух стран получили право участвовать в международных соревнованиях под национальными флагами и гимнами без нейтрального статуса.

Видео дня

Совет IHF принял решение после рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета от 7 мая и 7 июля 2026 года. В федерации сообщили, что запрет на участие российских и белорусских команд, а также официальных лиц, арбитров, лекторов и экспертов отменен с немедленным вступлением в силу.

В IHF уточнили, что единственным обязательным условием для возвращения остается соблюдение Всемирного антидопингового кодекса. Контроль за выполнением антидопинговых требований будет осуществляться совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA). При этом никаких дополнительных критериев допуска или ограничений применяться не будет.

В организации напомнили, что процесс возвращения начался поэтапно. В марте 2026 года российским и белорусским юношеским сборным разрешили участвовать в товарищеских турнирах, а в мае было одобрено предоставление специальных приглашений на отдельные международные соревнования.

В заявлении IHF отмечается, что полная интеграция команд и официальных лиц может занять некоторое время из-за организационных вопросов, связанных с календарем турниров и другими процессами. Тем не менее федерация рассчитывает на их скорое возвращение в международное гандбольное сообщество.

Одновременно IHF подчеркнула, что продолжает поддерживать Федерацию гандбола Украины, сохраняет солидарность с украинской стороной и осуждает продолжающуюся войну в Украине. Федерация выразила надежду на скорейшее завершение конфликта и восстановление нормального международного спортивного сотрудничества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!