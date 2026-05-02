Верхувен про отказ от боя и нового соперника: ок, никаких проблем, понимаю и уважаю эту ситуацию

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен рассказал, что вариант поединка с украинцем Александром Усиком появился после отмены боя с Энтони Джошуа, запланированного на 14 февраля. 15-кратный по версии GLORY чемпион ми согласился на предложение своего тренера после трагических событий с британским супертяжем.

Энтони попал в автомобильную аварию в декабре, в которой погибли его близкие друзья Сина Гами и Латиф Айоделе, а сам он получил травмы и не был готов к выступлению в первом квартале 2026 года.

"Мы созвонились и услышали, что бой может состояться, но Джошуа нужно время, чтобы восстановиться физически и психологически. Вероятно, в марте появится больше информации. Ок, никаких проблем. Полностью понимаю и уважаю эту ситуацию", – сказал Верхувен в интервью Yahoo.

По его словам, после этого он продолжил подготовку и получил новый вариант поединка: "Я все еще был в Испании. Мы пришли в зал, и мой тренер по боксу Питер Фьюри сказал: "Я подумал: а что если подраться с Александром Усиком?".

Нидерландец поддержал эту идею и передал ее организаторам: "Они сказали одно: "Мне нравится. Давайте сделаем это".

Как сообщал OBOZ.UA, Усик подерется с Верхувеном в Египте 23 мая. На кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

19 июля минувшего года Александр победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник в седьмой раз подряд побил соперника, который представлял Великобританию.

