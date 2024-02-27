Женская сборная Украины по гандболу лишилась своего главного тренера. Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины (ФГУ) Виталий Андронов покинул свой пост в национальной команде за два дня до начала тренировочных сборов.

26 февраля украинские гандболистки собралась в Ужгороде на базе "Зинедин" для подготовки к играм отбора на Евро-2024 против сборной Израиля 29 февраля и 2 марта в словацком городе Шаля.

Руководить национальной командой в этих матчах будет Борис Чижов, уже имевший большой опыт работы в женской сборной. Решение о новом назначении на должность главного тренера или и.о. главного тренера будет приниматься уже после поединков.

"Виталий Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию и выслал его в пятницу, за два дня до начала собрания. Для нас это стало полной неожиданностью. Велась планомерная работа по организации сбора, мы надеемся, что со здоровьем Виталия Николаевича все в порядке. Сейчас все силы и внимание - на подготовку и выступления сборной, а после матчей будем разбираться, что произошло", - прокомментировал ситуацию президент ФГУ Андрей Мельник.

Глава Федерации признался, что вероятно на таком решении 51-летнего Андронов сказались события последних дней.

"Игры сборной, многочисленные травмы игроков, не совсем удачные выступления в чемпионате Польши.Нужно понимать, что нервная система спортсмена, тренера несколько иная, чем у обычного человека", - подытожил Мельник.

Андронов возглавлял сборную с 2021 года, совмещая должность с ролью главного тренера львовской "Галичанки". Под его руководством Украина впервые за 14 лет сыграла в финальной части чемпионата мира, пройдя в основной раунд.

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