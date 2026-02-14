Важная победа 'Киев-Баскета', домашнее поражение 'Черкаських Мавп', успех 'Запорожья'. Результаты Суперлиги GGBET 14 февраля

В субботу, 14 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные поединки в Суперлиге GGBet. В Черкассах местные "Мавпы" неожиданно уступили "Старому Луцку" (74:80), а "Харьковские Соколы" одержали непростую победу над "Прикарпатьем-Говерлой" (73:61). В столице "Киев-Баскет" обыграл "Ривне" со счетом 78:70, а БК "Запорожье" в непростом поединке дожал в Днепре "Нико-Баскет" (80:77).

Харьковские Соколы победили Прикарпатье-Говерлу

Харьковские Соколы одержали непростую победу над Прикарпатьем-Говерлой 73:61 в Черкассах в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET.

Говерла неудачно провела первую половину матча – лишь 20 набранных очков, что является антирекордом сезона по набранным очкам одной команды за две четверти, 16 потерь, из которых 13 за первые 11 минут игры, поэтому как результат Харьковские Соколы на большой перерыв ушли при преимуществе 34:20.

При этом у Прикарпатья-Говерлы был удачный отрезок во второй четверти, когда команда приблизилась к сопернику на расстояние 4 очков, отыгравшись с -15.

После большого перерыва обе команды заиграли лучше в первую очередь в атаке, а Прикарпатье-Говерла еще и стала больше дорожить мячом, уменьшив количество потерь и это помогло говерлянам вернуться в игру, выиграть десятиминутку 24:19 и в третьей сократить свое отставание до -4. Ближе соперника Харьковские Соколы все же не подпустили, хотя концовка матча выдалась нервной для обеих команд.

У Харьковских Соколов самым результативным с 19 очками стал Максим Никитин, Алексей Соловьев к 15 очкам добавил 6 подборов и 4 передачи, но обратим внимание, что вся скамейка запасных Соколов набрала лишь 8 очков, а +- положительным стал лишь у Максима Безимы (+4).

У Прикарпатья-Говерлы больше всего очков набрал Даниил Маркив – 15 баллов, 12 очков и 8 подборов у Ильи Чугунова, а вот лидеры команды провели не слишком удачный матч – у Рида 5 очков, у Кабацюры 0 очков (0/6 с игры и 5 потерь).

Харьковские Соколы укрепились на втором месте, выиграв 14-й матч из 18, у Прикарпатья-Говерлы восьмое поражение в сезоне.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Харьковские Соколы — Прикарпатье-Говерла 73:61 (22:12, 12:8, 19:24, 20:17)

Харьковские Соколы: Заплотинский 5 + 6 подборов, Соловьев 15 + 6 подборов + 4 передачи, Никитин 19 + 5 подборов, Климов 16, Хохоник 10 + 9 передачи – старт; Мартынов 2, Максим Безима 2, Никита Безима 2, Клебан 2, Змиевский 0, Чевердин 0

Прикарпатье-Говерла: Рид 5, Кабацюра 0, Старцев 11, Морозов 2, Кузнецов 8 – старт; Маркив 15+5 подборов, Чугунов 12+8 подборов, Дмитренко 8

Запорожье вырвал победу в матче против Нико-Баскета

Запорожье одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET, одолев в Днепре Нико-Баскет — 80:77.

Нико-Баскет лидировал большую часть игрового времени, получив максимальные в этом матче 12 очков преимущества в конце второй четверти. Команде Валентина Берестнева удавалось удерживать преимущество в счете и после большого перерыва, но Запорожье отыгралось в концовке матча и прервало игру в клатч, где решающими стали две подряд результативные атаки Калиба Мэтьюза.

Нико-Баскет реализовал 40% трехочковых, забив 12 из 30 дальних атак, но соперник имел преимущество по двухочковым броскам, в частности — по очкам в краске — 48:30 в пользу Запорожья.

Самым результативным у победителей стал Антон Буц, у которого 21 очко, 5 подборов и 4 передачи (РЕ 25). Калиб Мэтьюз к 16 очкам добавил 9 передач, 5 перехватов и 5 подборов (РЕ 20). У Нико-Баскета 17 очков со скамейки запасных набрал Артем Водолазский, который реализовал 4 из 9 трехочковых.

Запорожье второй раз в сезоне победил Нико-Баскет. Команда из Николаева продолжит игровой уикенд в воскресенье матчем против чемпиона Украины и лидера сезона Днепра.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Запорожье — Нико-Баскет 80:77 (18:17, 22:28, 20:17, 20:15)

Запорожье: Буц 21 + 5 подборов + 4 передачи, Мэтьюз 16 + 9 передач + 5 перехватов + 5 подборов, Эйса 13 + 9 подборов + 5 передач, Ловингс 9 + 8 передач + 4 перехвата + 3 подбора, Лищина 4 — старт, Петренко 9 + 5 подборов, Величко 6, Климанов 2

Нико-Баскет: Пикок 13 + 11 подборов + 3 передачи - 9 потерь, Грищук 12 + 7 подборов, Сафонов 12 + 10 подборов + 7 передач - 5 потерь, Молтри 11, Гарбар 2 — старт, Водолазский 17 + 7 подборов, Зайцев 7, Лихой 3

Старый Луцк одержал гостевую победу над Черкасскими Мавпами

В Черкассах завершился матч регулярного чемпионата Суперлиги, в котором Черкасские Мавпы принимали Старый Луцк.

Этот матч имел большое значение с точки зрения борьбы за плей-офф, ведь на площадке Дворца Спорта Строитель сошлись восьмая и девятая команды в турнирной таблице чемпионата. Черкасские Мавпы имели повод для оптимизма, поскольку накануне прервали длительную проигрышную серию, одержав победу над Прикарпатьем-Говерлой (81:72).

Оптимистично начался и отчетный матч, ведь усилиями Джермейна Гемлина черкасская команда повела со счетом 3:0. Однако Старый Луцк этот вызов принял и совершил рывок 6-0 (отличились Рой, Лесик и Андерсон). По ходу первой четверти Черкасским Мавпам удалось догнать соперника, но гости снова провели серию результативных атак и ближе к завершению первой десятиминутки установилось преимущество Старого Луцка – 23:12. Команда Дмитрия Нагорного двумя трехочковыми от Дибиамаки и Кошеватского смогла сократить отставание – 18:23 перед первым перерывом.

Во второй четверти Черкасские Мавпы играли уже более сбалансировано. Ошибки в защите все еще присутствовали, однако впереди ситуация исправилась. При счете 21:29 черкасская команда смогла реализовать несколько атак подряд и после дальнего попадания от Дибиамаки приблизиться к сопернику на расстояние в три очка. Следующая же дальняя атака от Уче привела к равному счету – 33:33. И все же, в конце четверти, Старый Луцк усилиями Роя и Мура создал себе преимущество в четыре балла и с чем соперники и отправились на перерыв – 41:37 в пользу гостей.

В третьей четверти гости удерживали минимальное преимущество в счете, пока хозяева не провели две подряд результативные атаки, которые завершились точными бросками от Кошеватского и Марченко. После этого лидер в матче менялся несколько раз, но подопечные Никиты Воеводы смогли стабилизировать ситуацию для себя и на последний перерыв в игре отправились с шатким преимуществом в три очка – 60:57.

Заключительную десятиминутку активнее начали Черкасские Мавпы: им удался рывок 7-1, после чего гости были вынуждены брать тайм-аут. После паузы Лоренцо Андерсон эффектным "гвоздем" взбодрил игру. Теперь уже Черкасским Мавпам пришлось удерживать лидерство, однако Лоренцо Андерсон не останавливался в наборе очков. При счете 67:67 Старый Луцк начал наращивать преимущество, благодаря результативной игре Роя и Андерсона. Но хозяева вышли вперед за 2:50 до конца основного времени. Именно здесь и произошла кульминация матча: трехочковый от Роя и бросок в прыжке от Андерсона позволили Старому Луцку оторваться на четыре очка, а после прохода Роя за минуту до конца основного времени счет стал 79:73 в пользу волынской команды. Матч подытожили штрафные броски: и Кирилл Марченко, и Сэми Рой реализовали по одной попытке из двух. Финальный счет – 80:74 в пользу Старого Луцка.

Отметим, что в составе победителей дабл-дабл оформили Лоренцо Андерсон, в активе которого 30 очков и 11 подборов, а также Степан Лесик, который набрал 10 очков и добавил к ним 10 подборов. У Черкасских Мавп так же 18 очков и 12 подборов в свой актив записал Джермейн Гэмлин.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Черкасские Мавпы – Старый Луцк – 74:80 (18:23, 19:18, 20:19, 17:20)

Черкасские Мавпы: Кошеватский 13 + 6 передач + 9 потерь, Марченко 8 + подборов + 4 потери + 3 передачи + 3 перехвата, Упырь 8 + 4 подбора, Пирогов 0 + 3 подбора, Гемлин 18 + 12 подборов + 2 блок-шота – старт; Дибиамака 20 + 5 подборов, Холод 5 + 6 подборов, Голенков 2.

Старый Луцк: Рой 20 + 4 подбора, Андерсон 30 + 11 подборов + 4 перехвата, Дюпин 4, Мур 10 + 7 потерь, Лесик 10 + 10 подборов – старт; Товкач 2 + 4 подбора, Горобченко 4, Михайлов 0.

Киев-Баскет одержал важную победу над Ровно

Столичный Киев-Баскет одержал непростую победу над Ровно со счетом 78:70 в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET.

Киевляне, которые играли этот матч без Дениса Клевзуника и Макса Сандула, агрессивнее начали игру и уже к середине первой десятиминутки вели +11, но не сумели развить успех. Гости сначала выровняли игру, а рывком во второй половине второй четверти даже заработали себе преимущество +7.

Большую часть времени третьей четверти Ривне было впереди, хотя киевляне не отпускали их далеко. Развязка наступила в четвертой четверти, когда Киев-Баскет вернул себе преимущество более чем в одно владение и удержал победный результат.

Великолепную игру провел Михаил Бублик, который набрал 28 очков. Отметим также Ярослава Карпюка с дабл-даблом (14 очков, 12 подборов, 5 блок-шотов) и Егора Сушкина (9 очков, 9 передач). У Ровно Александр Поносов набрал 19 очков.

Киев-Баскет реабилитировался за два поражения в прошлом туре и сравнялся по количеству побед с Харьковскими Соколами. У Ровно теперь 10 побед и 10 поражений.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет — Ровно 78:70 (21:14, 13:22, 18:20, 26:14)

Киев-Баскет: Бублик 28, Сушкин 9 + 9 передач, Смитюх 10 + 6 подборов, Бур 2, Карпюк 14 + 12 подборов + 5 блок-шотов – старт; Романица 9, Малич 6, Колаволе 0, Мануйлик 0

Ровно: Дюпри 15 + 7 подборов, Трейлор 7, Быков 7, Браун 5, Тимощук 2 – старт; Поносов 19, Триколенко 11, Коровяков 4 + 5 подборов, Шептицкий 0, Рябой 0