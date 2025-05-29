'Валиевой могли подмешать': чемпионка ОИ из РФ нашла новое оправдание скандалу с 'новой любовницей' Путина

Российская фигуристка Камила Валиева, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, стала жертвой соперников. Спортсменке могли подсыпать запрещенное вещество, а тренеры и функционеры из РФ не смогли этого доказать.

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Такую нелепую и абсурдную по своей логике мысль выразил олимпийская чемпионка Светлана Журова в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Депутатка Государственной Думы добавила, что Валиева, которую называют "новой любовницей" диктатора Владимира Путина, получила якобы несправедливой наказание.

"Я изначально говорила, что Валиева – в первую очередь ребенок, особенно в тот момент, когда обнаружили запрещенный препарат. Взрослые знают, каким образом мог попасть препарат в ее организм. Она не могла этого знать. Почему маленькая девочка понесла такое строгое наказание в четыре года дисквалификации? Валиевой могли подмешать запрещенное вещество соперники, такой ход событий тоже вполне возможен. Подобные случаи бывали в разных видах спорта, в том числе и с нашими спортсменами", – сказала Журова.

Накануне Путин пожаловался на беспорядок в российской спортивной медицине, а также попытался выгородить употребление Валиевой допинга, возложив ответственность на врачей. До этого пропагандист Дмитрий Губерниев заявил, что в РФ выставили себя идиотами в скандале с фигуристкой.

В анализе россиянки на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. Она также отказалась возвращать медали, которых ее лишили и-за допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова потребовала отдать под суд руководителей антидопинговых организаций за санкции в отношении россиян.

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