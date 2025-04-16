Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который в марте-2022 вел в Лужниках концерт в поддержку войны в Украине, назвал допинг одной из главных проблем спорта в РФ. Также пропагандист жестко прошелся по скандалу с фигуристкой Камилой Валиевой, отметив, что расследование по ее делу стало полным провалом страны-агрессорки.

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Об этом Губерниев заявил в интервью Metaratings. По словам бывшего ведущего телеканала "Матч ТВ", Россия заняли совершенно идиотскую позицию, когда отказалась объективно разбираться в деле 15-летней на момент скандала фигуристки, выступив с обвинениями сговора против РФ.

"Пример Валиевой показал, что мы выставили себя идиотами. Вся страна. Мы никому ничего не объяснили и получили по заслугам. Это все выглядело максимально глупо и смешно. Для кого-то это фарс, а для Валиевой – трагедия. Да, она нарушила правила, но для меня она остается честной спортсменкой", – сказал Губерниев.

Напомним, в анализе фигуристки на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. Она также отказалась возвращать медали, которых ее лишили и-за допинга.

Отметим, что болельщики назвали Валиеву заменой Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы диктатора Владимира Путина. Это произошло после того, как Камила пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с главарем Кремля. Спортсменка сидела по левую руку с главой российского террористического государства.

Как сообщал OBOZ.UA, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова потребовала отдать под суд руководителей антидопинговых организаций за санкции в отношении россиян.

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