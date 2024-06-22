В 'Венето-Спорт' стартовал Открытый чемпионат Киева по баскетболу на колясках

В столичном ДС "Венето-Спорт" прошел первый игровой день Открытого чемпионата города Киева по баскетболу на колясках среди лиц с нарушением ОДА. Он проходит под эгидой Федерации баскетбола Киева и при поддержке Федерации баскетбола Украины.

Видео дня

Участие в соревнованиях принимают две столичные команды - Киевские Львы и команда военных Tytanovi. Также в столицу приехали Одесса-Баскет и Титаны из Львова.

В первый игровой день состоялось четыре встречи – две победы одержали Tytanovi, обыгравшие Титанов и Киевских Львов. Львовская команда обыграла Одессу-Баскет, а еще в одном матче одесситы уступили Киевскому льву.

Результаты матчей:

Титаны – Титанов 13:18

Киевские Львы – Одесса-Баскет 18:6

Одесса-Баскет – Титаны 8:33

Tytanovi – Киевские Львы 21:10

Смотрите фото с первого игрового дня соревнований: