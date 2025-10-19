В УПЛ забит невероятный 'радиоуправляемый' гол с 30 градусов. Видео

Греческий защитник ривненского "Вереса" Константинос Стамулис отметился фантастическим ударом в домашнем матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. 24-летний уроженец Патры забил потрясающий гол в ворота "Александрии".

На 56-й минуте хозяева убежали в контратаку. Стамулис отдал пас на Эрена Айдына, турок вернул назад Константиносу, и грек не глядя в касание по невероятной траектории отправил мяч в сетку ворот.

Кожаная сфера, несмотря на то, что была пущена с острого угла градусов в тридцать, словно на радиоуправлении, перелетела голкипера и влетела под перекладину.

К сожалению для ривненской команды, этот шедевр не стал победным. На 93-й минуте французский легионер Хуссейн Туати сравнял счет.

