В Турции 'лучший гол в истории' собрал 1 млн просмотров за сутки

Гол марокканского защитника "Сивасспора" Мануэля да Кошты, забитый в чемпионате Турции, спустя годы снова оказался в центре внимания. Сам эпизод случился в матче Суперлиги против "Эскишехирспора" еще в сентябре 2013 года, однако в 2026 получил новую популярность в сети.

Фантастический удар с дальней дистанции менее чем за сутки набрал 1 млн просмотров, а пользователи назвали его "лучшим голом в истории".

В одном из эпизодов да Кошта подхватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и нанес мощный удар с дистанции около 30–35 метров, отправив мяч в верхний угол ворот. В результате "Сивасспор" победил со счетом 3:2.

Мануэль Маруан да Кошта Триндаде Сенусси (полное имя футболиста) родился 6 мая 1986 года. Он выступал на позиции центрального защитника и имел возможность играть за несколько национальных сборных, в итоге представляя Марокко на международном уровне.

Футбольную карьеру начал во французском "Нанси", после чего перешёл в ПСВ, где стал чемпионом Нидерландов. Далее в его карьере были "Фиорентина", "Вест Хэм", московский "Локомотив", "Насьонал", "Сивасспор", "Олимпиакос" и "Истанбул Башакшехир".

Да Кошта выделялся физическими данными: рост около 187 см, мощное телосложение, уверенная игра вверху и способность подключаться к атаке за счёт дальних ударов и паса.

На уровне сборной он выступал за Марокко, принимал участие в Кубке африканских наций и был в составе команды на чемпионате мира 2018 года. За карьеру он сменил несколько чемпионатов, играя во Франции, Нидерландах, Англии, Португалии, Турции и Греции.

