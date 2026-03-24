В списке – 4 европейские сборные. Кого никогда не выигрывала Украина

Уже совсем скоро сборная Украины по футболу начнет борьбу за последнюю путевку на Чемпионат мира-2026. Команда Реброва встретится со Швецией, которая стоит преградой на пути в США. Ожидания от этого матча разные, тем более скандинавы уже были нашими соперниками. Поэтому мы решили вспомнить, а с кем играла сборная и никогда не выигрывала? Рассказывает OBOZ.UA.

331 матч – и мы никогда не обыгрывали 15 стран

За всю свою историю, футбольная сборная Украины провела 331 игру. Было 74 разных соперника – и 15 из них мы никогда не выигрывали. Среди исторических соперников Украины записаны 53 представителя Европы, 7 сборных от Азии, 6 – из Африки, и еще 7 с обоих американских континентов. Разблокировали нового "персонажа" в прошлом году. Импровизированный турнир в Канаде подарил нам тестовый опыт заокеанского ночного боления (если подопечные Реброва пробьются через ЛН на Мундиаль), а также нового соперника. Новая Зеландия стала той самой 74 сборной, еще и первой от Океании. С голами Зинченко и Гуцуляка мы выиграли 2:1.

В Европе ситуация особенная. Все-таки, наш континент, здесь мы играем отборы на Евро и на ЧМ, а еще иногда показываем зубы в Лиге наций. Представьте, что за более чем 30 лет желто-синие здесь брали верх над Англией, Францией, Хорватией, Бельгией и Швейцарией! Но на континенте все еще остается 4 страны, которых мы никогда не выигрывали.

25 попыток. Все без победы

Неожиданно, но Венгрия – до сих пор не побеждена. А все потому, что наш географический сосед был соперником аж в далеком 1992-м. Украина играла с венграми свой первый официальный матч в истории, тогда мы уступили 1:3, с голом Гецко. Второй матч состоялся через несколько месяцев – тогда наша команда вышла вперед, но все равно проиграла 1:2. Возможность отомстить будет в новом этапе Лиги наций В, ведь украинцы сыграют именно с венграми осенью 2026-го года. В текущих политических условиях это будет сложный матч, но победа очень нужна.

Более серьезной проверкой были Нидерланды. Начали с двух товарищеских матчей, проиграли 0:3 в 2008-ом и в самую активную международную эпоху начала 2010-х сыграли 1:1. Тогда как первый классный матч был в 2020-м, на Евро. Те 3:2 мы до сих пор помним: с 0:2 отыгрались в 2:2 и проиграли в группе только на последних минутах. Вот и здесь записано 3 матча, в которых пока без побед. Но если нидерландский и венгерский варианты это скромная разминка, то дальше – жесткая классика.

Италия и Германия. Ох и намучились мы с ними. Украина провела аж по 10 матчей против этих европейских грандов, но выиграть так и не удалось. С Бундестим неожиданно собралось аж 5 ничьих, в том числе дважды по 3:3. А вот Сквадра Адзурра неумолима: назабивала нам 17 голов, мы же только 4. Первая ничья в официальных матчах произошла только 2 года назад во время отбора на Евро-24. Для этих двух мы лакомый кусочек для очков, тогда как для нас это скала, которую еще кромсать и кромсать.

2 европейские страны для нас до сих пор экзотика

Из нашего континента мы никогда еще не встречались с Гибралтаром и Лихтенштейном. Вероятность этого довольно мала – ближайшая возможность сыграть с обеими будет только во время отбора на Евро-2028. Сборная Лихтенштейна существует более 50 лет, но все еще остается в Дивизионе D, тогда как Гибралтар может подняться в С. Его история короче – только 13 лет официальных выступлений. Если центральноевропейское карликовое государство борется за свое скромное имя, то молодая сборная с Пиренеев представляет заморские британские территории возле Испании населением всего 30 тысяч человек. Возможно они когда-то и сыграют с Украиной, но вот никогда матчей не будет с Фурией Роха: УЕФА специально разводит их, чтобы не было политических споров. Против Гибралтара с Лихтенштейном мы пока не имеем побед – исключительно из-за особенностей соревнований.

Океанию мы недавно добавили, а вот сильнейших команд Африки в украинском списке нет. Интересно было бы проверить силы против Сенегала, Египта или Кот-д'Ивуара. Также была встреча против Бразилии (0:2), а вот Аргентину пока не встречали – поиграть против Месси желто-синие смогут на ЧМ-26, опять же, если пройдут Швецию и еще одного соперника. Среди азиатских стран не забывайте об Австралии и Катаре: неочевидных лидеров рейтинга ФИФА на своем континенте.

А что там со шведами?

Цель этой статьи – показать, что несмотря на все проблемы с составом и мотивацией в последних играх, Украина должна выигрывать. Мы встречались со Швецией 5 раз, 2 из них официально, оба изрядно запомнились. Первая победа была 2:1 на домашнем Евро-2012 с дублем Шевченко. Вторая произошла на Евро-2020 и ее записали в золотые матчи нового времени. Помните гол Довбыка на последней секунде? Это было именно в том поединке. В официальных матчах дубль может выдвинуть любого украинца в лидеры бомбардирского соревнования в этой паре. На кону многое, прежде всего – желанная путевка на ЧМ. Она может нам достаться так легко, что даже не верится. Поэтому надо использовать шансы.