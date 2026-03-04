В сети показали, что соперник Усика сделал с Фьюри в ринге: неизвестное видео

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен (1-0, 1 КО) был спарринг-партнером Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) накануне бою британского супертяжа с легендарным Владимиром Кличко (64-5-0-1, 54 КО) в 2015-м году. Будущий соперник Александра Усика (24-0, 15 КО) по противостоянию 23 мая стал одним из ключей к успеху Цыганского короля в против украинца.

Видео дня

Неизвестное до сегодняшнего дня видео опубликовал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, телеканал Sky Sports. В ролике видно, что Верхувен оказывает постоянное давление на Фьюри, работая первым номером, а британец изо всех сил старается его остановить передней рукой.

Отметим, что нидерландец превосходит Александра в габаритах, однако имеет минимальный опыт на профессиональном боксерском ринге.

На минувших выходных Всемирный боксерский совет WBC санкционировал добровольную защиту Усиком своего пояса в бою с Верхувеном. А искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером.

