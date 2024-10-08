В сеть впервые попало фото новой формы сборной Украины по футболу

Украинский киберспортсмен, игрок в FIFA и FC, Евгений "Yozhyk" Мостовик у себя в Telegram-канале выложил фото возможной будущей формы сборной Украины от Adidas. С этим брендом Украинская ассоциация футбола подписала 6-летнее соглашение осенью этого года.

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"Встретил эксклюзивный спойлер! Новая форма сборной! 🇺🇦" – написал Yozhyk под снимком джерси из магазина.

Спустя три часа пост с фотографией был удален. Официальная презентация формы запланирована на 9 октября.

Также Yozhyk удалил свой сторис из Instagram с этой фотографией.

Как сообщил у себя в Youtube-канале Виктор Вацко уже в обновленной экипировке сборная Украины проведет игру 11 октября. В третьем туре Лиги наций подопечные Сергея Реброва сразятся с командой Грузии.

Эти игры впервые покажет телеканал "MEGOGO Спорт", который доступен в бесплатной в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

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