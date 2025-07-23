В семье футболиста 'Динамо' Киев случилась смертельная трагедия

У колумбийского вингера киевского "Динамо" Анхеля Торреса умер отец — Хуан Анхель Торрес Роа. О трагедии сообщил агент игрока Мауро Буске, опубликовав в соцсетях эмоциональное послание своему подопечному.

Видео дня

"Жизнь снова бросает тебе невероятно сложное испытание. Но ты справишься. Ты силён, ты мужчина. Как и раньше, когда ты уже преодолевал трудности, так и сейчас — выйдешь из этого ещё крепче", — написал в Instagram Буске, выразив глубокое сочувствие семье футболиста.

"Мы всей душой рядом с тобой и твоими близкими в этот скорбный момент. Пусть Господь примет душу твоего отца и подарит ему покой в высших небесах", — добавил агент.

Официальное заявление опубликовал и футбольный клуб "Динамо". В нём коллектив выразил глубокие соболезнования своему игроку:

"В это сложное время мы вместе с тобой, Анхель. Вся команда, тренерский штаб и руководство клуба разделяют твою боль и скорбят вместе с твоей семьей!" — говорится в заявлении.

С личным посланием к игроку обратился и президент клуба Игорь Суркис:

"Хочу выразить искренние и глубокие соболезнования Анхелю Торресу в связи с тяжелой утратой — гибелью его отца. Пусть светлая память о нем будет источником силы, а любовь и поддержка близких помогут пережить эту боль. Уверен, что он гордился тобой! Футбольная семья "Динамо" всегда рядом".

Футболист пока не делал публичных заявлений, однако, по информации СМИ, клуб предоставил ему всё необходимое, чтобы он мог быть рядом с семьёй в это тяжёлое время.

Как сообщал OBOZ.UA, контракт с Торресом был подписан в мае этого года. Футболист перешёл в украинский клуб в статусе свободного агента, соглашение рассчитано на три года – до июня 2028 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!