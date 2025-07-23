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В семье футболиста "Динамо" Киев случилась смертельная трагедия

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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В семье футболиста 'Динамо' Киев случилась смертельная трагедия

У колумбийского вингера киевского "Динамо" Анхеля Торреса умер отец — Хуан Анхель Торрес Роа. О трагедии сообщил агент игрока Мауро Буске, опубликовав в соцсетях эмоциональное послание своему подопечному.

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"Жизнь снова бросает тебе невероятно сложное испытание. Но ты справишься. Ты силён, ты мужчина. Как и раньше, когда ты уже преодолевал трудности, так и сейчас — выйдешь из этого ещё крепче", — написал в Instagram Буске, выразив глубокое сочувствие семье футболиста.

"Мы всей душой рядом с тобой и твоими близкими в этот скорбный момент. Пусть Господь примет душу твоего отца и подарит ему покой в высших небесах", — добавил агент.

В семье футболиста "Динамо" Киев случилась смертельная трагедия

Официальное заявление опубликовал и футбольный клуб "Динамо". В нём коллектив выразил глубокие соболезнования своему игроку:

"В это сложное время мы вместе с тобой, Анхель. Вся команда, тренерский штаб и руководство клуба разделяют твою боль и скорбят вместе с твоей семьей!" — говорится в заявлении.

С личным посланием к игроку обратился и президент клуба Игорь Суркис:

"Хочу выразить искренние и глубокие соболезнования Анхелю Торресу в связи с тяжелой утратой — гибелью его отца. Пусть светлая память о нем будет источником силы, а любовь и поддержка близких помогут пережить эту боль. Уверен, что он гордился тобой! Футбольная семья "Динамо" всегда рядом".

В семье футболиста "Динамо" Киев случилась смертельная трагедия

Футболист пока не делал публичных заявлений, однако, по информации СМИ, клуб предоставил ему всё необходимое, чтобы он мог быть рядом с семьёй в это тяжёлое время.

Как сообщал OBOZ.UA, контракт с Торресом был подписан в мае этого года. Футболист перешёл в украинский клуб в статусе свободного агента, соглашение рассчитано на три года – до июня 2028 года.

В семье футболиста "Динамо" Киев случилась смертельная трагедия

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