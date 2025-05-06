Официально. 'Динамо' подписало колумбийского футболиста, который выигрывал Лигу чемпионов U19

Киевское "Динамо" подписало контракт с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом. Футболист перешёл в украинский клуб в статусе свободного агента, соглашение рассчитано на три года – до июня 2028 года.

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Торрес родился 6 апреля 2000 года в Боготе и начал карьеру на родине в клубе "Реал Академия". В 18 лет он перебрался в Европу, где выступал за юношескую команду португальского "Порту" и сразу проявил себя, выиграв в первом сезоне Юношескую лигу УЕФА (Лига чемпионов среди 19-летних футболистов), сыграв в 8 матчах и забив 2 гола.

Летом 2022 года Торрес оказался в мальтийском клубе "Бальцан", где провёл результативный сезон: 15 голов в 23 матчах, став третьим бомбардиром чемпионата и выведя команду в квалификацию Лиги конференций. После этого он отправился в Австралию, где выступал за "Сентрал Кост Маринерс" и помог клубу стать чемпионом (13 голов в 23 матчах).

Анхель универсален – способен играть на обоих флангах атаки. В "Динамо" он будет выступать под номером 17.

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