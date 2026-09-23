Вице-чемпион олимпийских игр Александр Жулин возмутился лишением фигуристки Камилы Валиевой так называемого нейтрального статуса для участия в международных турнирах. Представитель страны-агрессорки выразил недовольство из-за полного отстранения спортсменки, которая отбыла дисквалификацию за употребление допинга.

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Об этом Жулин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости", комментируя неудачный прокат фигуристки за сборную РФ. Чемпион мира 1993 году обвинил Международный союз конькобежцев в садистских действиях в отношении Валиевой.

"Очень жаль Камилу. Не получилась произвольная, хотя программа хорошая. Но в сложившейся ситуации ей и Марку было очень сложно собраться и выступить. Очень жаль, что ребят так мучают – у этих людей из ISU садистские наклонности", – сказал Жулин.

До этого сама Валиева впервые прокомментировала свое отстранение от международных турниров. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.

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