Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил абсурдную мысль о том, что национальную команду из РФ лишили победы на молодежном чемпионате мира, куда ее даже не допустили. Трехкратный победитель Олимпиады пожаловался на то, что представителям страны-агрессорке "не дали шанса выступить на таком высоком уровне".

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Об этом Третьяк заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Матч ТВ". По его словам, сейчас в России якобы одна из сильнейших молодежных сборных по хоккею в мире и она точно бы добралась бы до финала первенства, которое завершилось в минувшую пятницу победой США.

"Думаю, что у нас просто отняли золотые медали – у меня такое ощущение. Потому что мы действительно вырастили хороших хоккеистов, которые на протяжении многих лет играли в молодежных и юношеских командах, были в Сириусе на сборах. Очень большое внимание мы уделяли этим сборным. Но, к сожалению, им не дали шанса выступить на таком высоком уровне. Если бы они сыграли на молодежном чемпионате мира, то показали бы себя очень достойно. В финале играли бы – 100%", – сказал Третьяк.

Отметим, что на МЧМ в шведском Гетеборге матч за третье место превратился в настоящее голевое безумие, в котором сборная Чехии забросила четыре шайбы за 50 секунд. Россияне отстранены от международных турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший хоккеист сборной России Максим Афиногенов признался, что его и его партнеров по молодежной национальной команды заставляли целовать флаг страны-агрессора и просить у нее прощения за ошибки на льду.

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