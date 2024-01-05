Бывший хоккеист сборной России Максим Афиногенов признался, что его и его партнеров по молодежной национальной команды заставляли целовать флаг страны-агрессорки и просить у нее прощения за ошибки на льду. Это произошло на мировом первенстве 1999 года, когда тренером был Геннадий Цыгуров.

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Об этом Афиногенов рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today. По словам экс-нападающего "Баффало Сейбрз", таким образом наставник российской "молодежки" пытался сплотить команду и "привить любовь к Родине", а также "наладить по-хорошему советскую атмосферу".

"Он сумел быстро влиться в команду и наладил по-хорошему советскую атмосферу. Мы даже делали собственную стенгазету. Причем не одну. Каждая пятерка рисовала свою. Там были разные приколы, шутки. Кроме того, целовали флаг страны в раздевалке, когда ошибались на льду. Геннадий Федорович говорил: "Проси прощения у России". Но это больше в позитивном ключе. Он пытался привить нам любовь к Родине и постоянно напоминал, что в Канаде мы представляем не клубы, а целое государство и обязаны соответствовать", – вспомнил Афиногенов.

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