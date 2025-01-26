В России спортсменке года и трехкратной чемпионке мира по гимнастике врачи по ошибке удалили здоровый мениск
Знаменитой российской гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск во время операции на ноге, заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. После операции Крамаренко провела месяц в Израиле, проходя восстановительные процедуры, однако исправить ошибку уже невозможно.
Тренер раскритиковала врача, назвав его действия недопустимыми, и отметила, что лишила бы его диплома.
"Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, который ей делал [операцию], удалил ей здоровый рог", – сказала Винер в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец.
Ирина Винер выразила сожаление о произошедшем и подчеркнула, что поддерживает спортсменку, несмотря на сложившуюся ситуацию. Она отметила, что старается помочь Лале вернуться в спорт, даже если это не удастся.
Для справки: Лала Крамаренко – одна из самых титулованных российских гимнасток. Она является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы в командном зачёте 2021 года и многократной победительницей юниорских Гран-при.
В 2019 году 20-летняя москвичка завоевала три золота на первом в истории чемпионате мира среди юниоров, подтвердив своё мастерство в индивидуальных упражнениях и командных соревнованиях. На взрослом уровне Лала продолжила показывать высокие результаты, завоевав медали на международных турнирах и чемпионатах России.
Среди её достижений – победа на чемпионате России 2024 года и многочисленные золота на международных турнирах, включая победу в многоборье на "Кубке сильнейших" в 2022 году. Её выступления отличаются не только техникой, но и яркостью – в финале Кубка России 2022 она использовала светящиеся булавы, что стало одним из запоминающихся моментов её карьеры. Лала также была отмечена Национальной спортивной премией 2024 года как "Гордость России: спортсменка года".
Является дочерью известного азербайджанского вратаря Дмитрия Крамаренко и внучкой советского вратаря и тренера Сергея Крамаренко.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!