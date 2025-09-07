В России разбился самолет со всей хоккейной командой. 34 игрока 'Локомотива' погибли. 14 лет трагедии под Ярославлем

Ровно 14 лет назад, 7 сентября 2011 года под Ярославлем произошла одна из самых страшных авиакатастроф в истории спорта. Самолёт Як-42Д авиакомпании "Як Сервис", выполнявший чартерный рейс AKY 9633 в Минск, потерпел крушение вскоре после взлёта. На его борту находился хоккейный клуб "Локомотив", направлявшийся на первый матч нового сезона КХЛ против минского "Динамо".

Видео дня

Вылет проходил в нормальных погодных условиях, однако лайнер во время разбега выкатился за пределы взлётной полосы и смог подняться в воздух лишь с грунта за её пределами.

Уже через несколько секунд после отрыва, на высоте около пяти метров, крыло задело радиомаяк. Затем самолёт врезался в берег реки Туношонки и загорелся.

Из 45 человек на борту выжили только двое — инженер Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов. Спортсмен скончался через пять дней в больнице, а остальные 43 пассажира и члены экипажа погибли на месте. Эта трагедия фактически уничтожила основной состав "Локомотива", и клуб был вынужден сняться с розыгрыша КХЛ сезона 2011/12.

Расследование Межгосударственного авиационного комитета установило, что катастрофу вызвали ошибки экипажа: во время разбега один из пилотов по ошибке нажимал на тормозные педали, что привело к трагическим последствиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!