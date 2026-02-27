В России назвали флаги стран на Олимпиаде признаком национализма

Известный российский журналист Владимир Познер выразил уверенность в том, что на Олимпийских играх спортсмены должны выступать без государственной символики. По словам бывшего ведущего пропагандистского Первого канала, флаг и гимн являются признаками национализма.

Об этом Познер заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Он также раскритиковал составление таблицы медалей и неофициального медального зачета, что, по его мнению, только способствует враждебности между разными странами и их спортсменами.

"Патриотизм – вещь хорошая: болеть за своих, любить свою страну, переживать за нее. В этом нет ничего плохого. Но когда к этому примешивается национализм, а он, увы, примешивается очень часто, – это ужасно. Вот идет этот подсчет медалей по странам, а ведь официально никакой подсчет не ведется. И начинается: та страна, у которой больше "золота", считает только золотые медали; та, у кого больше "серебра" и "бронзы", апеллирует к общему количеству наград. Я понимаю, что людям на трибунах приятно размахивать своим флагом. Все это замечательно ровно до тех пор, пока не перерастает в шовинизм, национализм и чувство превосходства над другими", – сказал Познер.

Напомним, российские спортсмены выступали в так называемом нейтральном статусе на Олимпийских играх 2026 года в Милане, на которых была запрещена символика страны-агрессора. Победу в медальном зачете добыла Норвегия, которая установила исторический рекорд.

